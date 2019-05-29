Аравийская коалиция начала операцию против хуситов в Йемене

Возглавляемая Саудовской Аравией аравийская коалиция начала наступление на позиции повстанцев-хуситов в провинции Эд-Дали, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на военных.

«Целью операции является лишение хуситов возможности вести боевые действия», – отмечается в заявлении коалиции, передает ТАСС.

Операция проходит на фоне резкой эскалации напряженности в провинции Эд-Дали на протяжении последних двух недель.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» продолжается с 2014 года. С марта 2015 года на стороне правительственных сил выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

К началу гражданской войны в Йемене оставалось на вооружении около 30 танков Т-34-85. Они давно уже находились на базах хранения и числились в резерве, но в связи с обострением внутренней ситуации несколько машин были возвращены в строй.