США собрались прервать обучение турецких летчиков пилотированию F-35

Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщили источники Reuters.

По информации ТАСС, такое решение в Вашингтоне может быть принято в связи с намерением Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

Накануне стало известно, что установкой ЗРК С-400 в Турции займутся российские эксперты.

Ранее США выдвинули Турции ультиматум, потребовав в течение двух недель отказаться от приобретения у России ЗРК С-400. После этого Госдепартамент США пригрозил Анкаре «весьма реальными и крайне негативными последствиями» покупки С-400.

В Кремле подчеркнули, что требования США к Турции «непозволительны».

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