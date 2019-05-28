Педагог объяснила участие девочки из России в украинском шоу «Голос. Дети»

В числе участников нового сезона шоу «Голос. Дети» на Украине оказалась семилетняя Таисия Скоморохова из подмосковного Одинцово, что вызвало неоднозначную реакцию соцсетей; педагог девочки Анна Ковтун рассказала, почему она пошла участвовать в украинском шоу и как к ней отнеслись на Украине.

Премьера программы состоялась 26 мая. В соцсетях пользователи предположили, что девочку из России «сольют при первой же возможности», некоторые также заявили, что «неприятно, когда россияне едут к нам за наградами и участвуют в любых шоу». Другие предложили жюри задать семилетней участнице вопрос о принадлежности Крыма, сообщает «Московский комсомолец».

При этом большинство оценили ее участие в украинском «Голосе» положительно. На «слепых прослушиваниях» к ней повернулись все три судьи.

Хореограф девочки Анна Ковтун рассказала, что Таисия мечтала попасть на «Голос».

«Так вышло, что в России она не попала на конкурс. Хотя прошла первичный кастинг, ее пригласили на «слепые прослушивания». Но поскольку на эти прослушивания отводилось всего три дня, а народу собралось много, ее просто не успели прослушать. Дело в том, что Таисия стояла почти последняя в очереди на «слепые прослушивания», – рассказала Ковтун.

По ее словам, после этого им позвонили с украинского «Голоса» и сами пригласили на программу, где она проходила кастинг на общих основаниях.

«Я сама из творческой среды, и, поверьте, у нас с украинским танцорами, артистами отношения после 2014 года не испортились. Мы как дружили все вместе раньше, так и продолжаем общаться. Поддерживаем друг друга на чемпионатах, ездим в гости. В нашей творческой среде проблем нет. Ребята из России спокойно посещают Киев, а украинцы приезжают к нам», – сказала она.

По ее словам, «за последние несколько лет многие украинские танцоры переехали в Питер, в Москву», так как на Украине мало работы.

Ковтун добавила, что таможенный контроль в аэропорту удалось пройти без проблем.

Сейчас, отметила педагог, отсняли уже всю программу, кроме финала.

«Ей аплодировали. Публика была в восторге. Во время выступлений Таисии я постоянно находилась на связи с ее родителями, которые находились рядом с девочкой. Ни одного упоминания от них о каких-то негативных отзывах я не слышала», – сказала Ковтун.

По ее словам, Таисию поддержала и украинская, и российская публика.

Отметим, что в эфире канала 1+1 не было сказано, что Таисия из России.