Ляшко назвал понижение проходного барьера в Раду взяткой

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что понижение проходного барьера на парламентских выборах является «политической взяткой мажоритарщикам».

«Это (снижение барьера) – политическая взятка мажоритарщикам. Нужно не барьеры снижать, а сменить избирательную систему. В чем авантюра Зеленского? В попытках захватить власть. Он отправил парламент на досрочные выборы, не изменив избирательную систему», – сказал Ляшко в эфире телеканала «112. Украина».

По его словам, Зеленский совершил преступление, поскольку не изменил избирательную систему. Ляшко отметил, что депутаты сначала «покупают себе места в Верховной раде», а потом пытаются «вернуть потраченные деньги за счет народа».

Выборы в украинский парламент должны были состояться в октябре 2019 года. Во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля.

Верховная рада отказалась вносить в повестку дня предложенный Зеленским законопроект о выборах, отменяющий мажоритарную систему и понижающий проходной барьер для партий с 5% до 3%.

Представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что президент готов исполнить решение конституционного суда, который будет рассматривать жалобу на указ о роспуске парламента.

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