Скорость российских крылатых ракет решили довести до гиперзвуковой

Специалисты совершенствуют российские сверхзвуковые крылатые ракеты путем доведения их скорости до гиперзвуковой, сообщил гендиректор «НПО машиностроения» Александр Леонов.

«Общая тенденция в направлении совершенствования крылатых ракет – увеличение скорости до гиперзвука, увеличение дальности действия. <...> В этом направлении мы и движемся», – сказал он в интервью ТАСС.

Также, по его словам, в настоящее время специалисты работают над «универсальностью ракеты как с точки зрения ее целей, так и используемой пусковой платформы».

Леонов также рассказал, что береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут вооружить новыми образцами ракет. Накануне завершились работы по восстановлению комплекса, которые длились пять лет, «была проделана непростая работа, но поставленную задачу выполнили успешно и в срок».

«Успешные пуски после проведенных ремонтно-восстановительных работ показали готовность комплекса к защите своего сектора крымского побережья», – отметил гендиректор.

По его словам, «Утес» может поражать надводные силы противника на дальности до 300 км, в том числе крейсера, фрегаты, десантные корабли и ракетные катера. Достаточно всего одной ракеты, подчеркнул Леонов.

Комплекс «Утес» оснащен противокорабельными ракетами П-35, скорость полета которых превышает 2 тыс. километров в час, она оснащается 560-килограмовой фугасной боевой частью. Восстановление дивизиона комплекса началось после воссоединения Крыма с Россией.

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