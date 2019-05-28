Медведев не исключил расширения ЕАЭС

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открытым объединением, состав которого может быть расширен.

Отвечая на вопрос о целях Евразийского союза, глава российского правительства отметил, что страны «пятерки» «не должны отстать от мировой повестки дня», к которой относятся цифровая экономика, использование искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и целый ряд других важнейших проектов, передает ТАСС.

«Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным. И все наши страны, которые его составляют, – а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться, – будут успешными», – заключил Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» по случаю пятилетия создания ЕАЭС.

Медведев также заявил, что считает ЕАЭС формой интеграции близких государств, которая ведет к улучшению жизни их народов. «Для меня Евразийский (экономический) союз – это такая форма интеграции близких в историческом плане государств, которая ведет к улучшению жизни наших народов. Только в этом плане я и смотрю на будущее Евразийского союза», – подчеркнул глава кабмина.

Медведев рассказал об истории идеи создания Союза, которому в эти дни исполняется пять лет. Первый документ о создании Таможенного союза премьер назвал первым шагом на пути интеграции, поскольку он впервые устранил таможенные барьеры в движении товаров, работ, услуг внутри «тройки». «А впоследствии были другие шаги – по созданию сначала Евразийского сообщества, а потом уже и созданию Евразийского союза, в которых принимали участие руководители соответствующих стран. И из «тройки» возникла «пятерка», которая в настоящий момент и существует», – добавил глава кабмина.

По словам Медведева, цели ЕАЭС аналогичны целям других похожих объединений – «за счет интеграции добиться лучшего состояния экономик стран, которые входят в тот или иной союз, а за счет лучшего состояния экономик просто поднять уровень жизни людей, которые в этих странах живут». «Точно такая же цель была у нас, и эта цель остается и на сегодня. Зачем нужна интеграция? Только для того, чтобы лучше было жить гражданам государств, которые образуют тот или иной интеграционный союз», – констатировал премьер.

Медведев также отметил, что рассчитывает на рост авторитета суда ЕАЭС в перспективе. «Решение суда будет авторитетно только в том случае, если оно будет безукоризненно, будет без каких-либо комментариев исполняться всеми сторонами. То есть, суд должен быть в этом смысле высшей инстанцией. Надеюсь, что и суд нашего интеграционного объединения в определенной перспективе достигнет такого уровня авторитета», - заявил российский премьер.

В Нур-Султане 29 мая под председательством лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе. В мероприятии примут участие лидеры Белоруссии, Киргизии и России, передает РИА «Новости».

ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия , Казахстан и Киргизия.