Медведев не исключил расширения ЕАЭС

Взгляд
28 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
Разделы

Нищей Украине дефолт не страшен

Поддержка МВФ оказалась для Украины по последствиям равносильна дефолтуФото: Александр Щербак/ТАСС
Предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду, вызвало широкий резонанс. С одной стороны, многие еще помнят последствия дефолта 1998 года, и их не пожелаешь и врагу. С другой стороны, последние пять лет Украина живет так плохо, что кажется – хуже уже быть не может. Является ли дефолт выходом? Подробности...
Перейти а раздел…

Литовцы указали русофобам на дверь

«Это такой литовский Макрон в возрасте. Он технократ и прагматик, экономист в квадрате, Явлинский, у которого получилось»Фото: Ints Kalnins/Reuters
Литва выбрала нового президента – беспартийного экономиста Гитанаса Науседу, который пообещал нации изменить риторику в отношениях с Россией. Означает ли разгромное поражение националистов, что Литва перестанет быть самой антироссийской страной ЕС? Или население попросту обманули, подсунув «темную лошадку» в тот момент, когда открытые русофобы потеряли шансы на победу? Подробности...
Перейти а раздел…

Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
Перейти а раздел…

Чего сможет добиться «фракция Путина» в Европарламенте

У Марин Ле Пен и Маттео Сальвини есть повод для радостиФото: Alessandro Garofalo/Reuters
По итогам выборов в Европарламенте появится «фракция Путина». Это не выдумки «российской пропаганды», а сбывшийся прогноз евроинтеграторов, которым они пытались запугивать избирателей перед выборами. Пока что эта фракция не сможет кардинально изменить политику Евросоюза – но на следующих выборах в 2024 году, она, по уверению все тех же строителей единой Европы, сможет разрушить Евросоюз. Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Европа голосует не так, как надо

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Хотя Европарламент мало что решает, выборы его депутатов – крайне занятная штука. Они дают срез политических настроений граждан во всей Европе сразу. И эти настроения вообще не такие, какими их хотели бы видеть те, кто сейчас у власти. Подробности...

Не осуждайте мужиков на самокатах

Дмитрий Ольшанский, публицист
Как вижу на улице очередной самокат, так сразу хватаюсь за несуществующий пистолет. Хочется сказать: ну ты чего, дядя? Ты чего как трехлетний – ножкой от асфальта отталкиваешься, ап, ап. Иди лучше полком командуй. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Выборы в Европарламент не приведут ЕС к революции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вокруг радикалов и популистов (многие из которых симпатизируют России) действительно возник некий ореол романтичности и всемогущества. Однако трезвый анализ очень быстро все расставляет на свои места. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 39 комментариев
      Перейти а раздел…

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Россия потребовала объяснений от Китая
            В России изменились правила ОМСВойска Сирии отразили крупное танковое наступление «ан-Нусры»Украина потребовала от России вернуть «корабли и людей»Российские ученые нашли способ защитить зубы космонавтов на МКС
            Стало известно, на чем экономят россиянеВ Австрии решили отправить в отставку правительство КурцаДепутат Рады рассказал о требовании МВФ к Украине покупать дорогой газСША вынудили Китай отказаться от иранской нефти
            Минск установил тарифы на транспортировку в Россию «грязной» нефтиМужчина с ножами напал на детей в Японии и устроил резнюУкраинский беспилотник скинул гранату на 70-летнюю жительницу ГорловкиХоккеист сборной России объяснил скандальное видео с белым порошком

            Главная тема


            Чего сможет добиться «фракция Путина» в Европарламенте

            морское право


            Киев захотел присвоить Керченскому проливу международный статус

            ближний восток


            Израиль нанес ракетный удар по ПВО Сирии

            «ложь и самообман»


            Сербский президент признал потерю Косово

            Видео

            защита доллара


            США устанавливают новые правила для курсов валют

            моральный облик


            В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

            бегство из страны


            Вымирание Украины поможет Зеленскому в борьбе с наследием Порошенко

            проект 22220 «Урал»


            Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            В ожидании референдума


            Дмитрий Родионов: Суть всех украинских властей одна – Антироссия

            Китай нам не друг


            Дмитрий Комиссаров: Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

            Ошибка на миллионы


            Никита Коваленко: Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Медведев не исключил расширения ЕАЭС

            28 мая 2019, 09:12

            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати

            Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) открытым объединением, состав которого может быть расширен.

            Отвечая на вопрос о целях Евразийского союза, глава российского правительства отметил, что страны «пятерки» «не должны отстать от мировой повестки дня», к которой относятся цифровая экономика, использование искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и целый ряд других важнейших проектов, передает ТАСС.

            «Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным. И все наши страны, которые его составляют, – а у нас открытый союз, у нас и наблюдатели появились сейчас, может быть, и состав будет расширяться, – будут успешными», – заключил Медведев в интервью телеканалу «Россия 24» по случаю пятилетия создания ЕАЭС.

            Медведев также заявил, что считает ЕАЭС формой интеграции близких государств, которая ведет к улучшению жизни их народов. «Для меня Евразийский (экономический) союз – это такая форма интеграции близких в историческом плане государств, которая ведет к улучшению жизни наших народов. Только в этом плане я и смотрю на будущее Евразийского союза», – подчеркнул глава кабмина.

            Медведев рассказал об истории идеи создания Союза, которому в эти дни исполняется пять лет. Первый документ о создании Таможенного союза премьер назвал первым шагом на пути интеграции, поскольку он впервые устранил таможенные барьеры в движении товаров, работ, услуг внутри «тройки». «А впоследствии были другие шаги – по созданию сначала Евразийского сообщества, а потом уже и созданию Евразийского союза, в которых принимали участие руководители соответствующих стран. И из «тройки» возникла «пятерка», которая в настоящий момент и существует», – добавил глава кабмина.

            По словам Медведева, цели ЕАЭС аналогичны целям других похожих объединений – «за счет интеграции добиться лучшего состояния экономик стран, которые входят в тот или иной союз, а за счет лучшего состояния экономик просто поднять уровень жизни людей, которые в этих странах живут». «Точно такая же цель была у нас, и эта цель остается и на сегодня. Зачем нужна интеграция? Только для того, чтобы лучше было жить гражданам государств, которые образуют тот или иной интеграционный союз», – констатировал премьер.

            Медведев также отметил, что рассчитывает на рост авторитета суда ЕАЭС в перспективе. «Решение суда будет авторитетно только в том случае, если оно будет безукоризненно, будет без каких-либо комментариев исполняться всеми сторонами. То есть, суд должен быть в этом смысле высшей инстанцией. Надеюсь, что и суд нашего интеграционного объединения в определенной перспективе достигнет такого уровня авторитета», - заявил российский премьер.

            В Нур-Султане 29 мая под председательством лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе. В мероприятии примут участие лидеры Белоруссии, Киргизии и России, передает РИА «Новости».

            ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия , Казахстан и Киргизия.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............