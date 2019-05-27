Минобороны прокомментировало сведения об ужесточении правил призыва

Министерство обороны отреагировало на сведения СМИ об изменении правил воинского призыва, отметив, что часть информации не соответствует действительности.

«В статье «Известий» (№ 93 от 27.05.2019) намеренно допущена ошибка. Призывников из Военных комиссариатов никогда не направляли и не направляют на медицинское обследование в военные госпиталя», – передает «Звезда» заявление Минобороны.

В ведомстве также отметили, что при наличии медпоказаний призывников отправляют для обследования в медицинские учреждения, как сообщали СМИ. Перечень медучреждений утверждается председателем призывной комиссии.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева сообщила, что Минобороны якобы предложило расширить полномочия воинских комиссий, разрешив им «ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование в госпитали».