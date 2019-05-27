Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что поругался с экс-президентом Украины Петром Порошенко из-за своего телевизионного канала «1+1».

«Мы, кстати, из-за телевизора с ним (Порошенко) и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был «1+1». С первого же дня. Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию (президента), приходил. Один из вопросов был: «1+1» что-то не то показал», – рассказал Коломойский изданию «Украинская правда».

Как отметил Коломойский, в администрации президента упрекали его за контент канала, а Порошенко лично требовал повлиять на руководителей «1+1». При этом бизнесмен пытался объяснить, что не влияет на журналистов канала.

Также Коломойский рассказал, что на президентских выборах все украинские олигархи поддерживали Зеленского.

«В душе все – Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости», – сказал он.

Что касается парламентских выборов на Украине, Коломойский намерен поддерживать лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, поскольку находится с ней в дружеских отношениях.

«Мы с ней друзья... Будем помогать ей на парламентских выборах... тем, что цены на рекламу будем стараться делать приемлемые для всех. Потому что их партия не очень богатая. И у Ляшко, наверно, после президентских выборов будет не очень богатая», – заявил Коломойский

По его словам, низкие цены на рекламу помогут заручится медийной поддержкой во время выборов.

В состав медиахолдинга «1+1», который принадлежит Коломойскому, входят телеканалы: «1+1», «1+1 International», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бигуди», «Униан-ТВ». Также ему принадлежат новостные сайты ТСН.ua, УНИАН и Главред, а также «Телекритика» и «Дуся».

Ранее Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины. В Раде посоветовали подождать с таким решением, так как подобный шаг грозит тем, что курс доллара достигнет 200 гривен.

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