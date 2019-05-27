Абэ заявил о готовности встретится с Ким Чен Ыном

Глава японского правительства Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности провести двустороннюю встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий.

«В ходе этой встречи мы обсудили Северную Корею. Наши позиции по Северной Корее полностью совпадают. Я готов провести личную встречу с председателем Ким (Чен Ыном) без каких-либо предварительных условий, чтобы окончательно решить проблему похищенных японских граждан», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, Абэ заявил, что инвестиции японских компаний в США за последние два года превысили 240 млрд иен (2,2 млрд долларов).

«С момента вступления Трампа в должность президента Япония активно инвестирует в экономику США и продолжит это делать. Новые инвестиции составили более 240 млрд иен (2,2 млрд долларов), было создано около 45 тысяч новых рабочих мест. При этом только за последний месяц инвестиции, сделанные в автомобильной и энергетической сфере, выросли на 1 млрд иен (9,7 млн долларов)», – сказал Абэ.