Стали известны подробности принятия новой военной стратегии НАТО

Обновленная стратегия НАТО прошла одобрение военного комитета, основного военного органа альянса, говорится в информационных материалах организации.

Военный комитет НАТО является высшим военным органом альянса, он отвечает за консультирование основного политического органа управления – Североатлантического совета, а также Группы ядерного планирования, передает РИА «Новости».

В пресс-службе НАТО сообщили, что «начальники генеральных штабов НАТО (на заседании Военного комитета) 22 мая подписали новую военную стратегию альянса». Это стало «важным шагом в адаптации альянса ко все более сложным вызовам безопасности, которые стоят перед НАТО», передает ТАСС.

Отмечается также, что военная стратегия направлена на определение параметров «эффективного сдерживания и обороны», процесса принятия решений, будущих планов, обеспечения «согласованности общих усилий».

При этом конкретные направления документа не раскрываются.

Военная стратегия НАТО – это закрытый документ о практических приоритетных военных планах и приготовлениях альянса, а также о направлениях развития его военных возможностей.

Открытым и более широким документом является Стратегическая концепция НАТО, последняя редакция которой была принята 12 июля 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе.

Данный документ определяет военно-политические приоритеты альянса; в частности, он описывает НАТО как «уникальный союз демократических государств с общими ценностями, приверженных принципам индивидуальной свободы, демократии, прав человека и верховенства закона» и уполномочивает его членов защищать и поддерживать эти нормы по всему миру в рамках усилий по «урегулированию кризисов».

Два других приоритета альянса, в соответствии с этим документом, – развитие коллективной обороны и сотрудничества в сфере безопасности.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что военные эксперты НАТО приняли «новую военную стратегию» из-за новых вызовов, среди которых фигурирует «российская ядерная угроза».