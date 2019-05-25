Познер назвал свою неосуществимую мечту

Телеведущий Владимир Познер рассказал о своей мечте, которой, на его взгляд, не суждено сбыться.

Познер, отвечая на своем официальном сайте на вопрос о том, мечтает ли он о чем-либо, отметил, что вопрос является общим, и лучше спросить, если у него вообще мечта.

«Я почему это говорю, мне все-таки 85 лет, и к какому-то возрасту, как мне кажется, по мере того, как ты взрослеешь, а потом стареешь, всякого рода мечты, всякого рода идеалы постепенно затухают. И чем больше твой опыт, – ведь в своей основе жизнь трагична, она трагична, потому что кончается смертью, – тем мечты становятся менее реальными», – пояснил он.

Однако Познер указал, что к нему такая позиция не относится – мечты у него есть, «хотя они звучат, наверное, несколько напыщенно, грандиозно».

«Мне бы очень хотелось, чтобы люди жили по-другому, чтобы не было голодных, чтобы не было несчастных, чтобы маленькие дети не болели раком. Это звучит, может быть, выспренне, но у меня на самом деле такая мечта. Чтобы люди жили так, как должны жить люди, причем не только у нас», – заметил телеведущий.

Он добавил, что осознает – эта мечта неосуществима, «хотя человечество, все-таки движется в этом направлении».

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