Армия Хафтара подошла к Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара продвинулась к Триполи с южной и восточной стороны столицы, сообщил директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.

В пресс-службе генерального командования ЛНА сообщили, что части Ливийской национальной армии, дислоцированные к югу и востоку от Триполи, при поддержке военно-воздушных сил страны продвигаются в сторону столицы, передает РИА «Новости».

Напомним, 23 апреля Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты и к 3 мая установила контроль над несколькими районами ливийской столицы.

4 мая в осажденном Хафтаром Триполи захотели сотрудничать с Москвой во всех областях.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает Хафтару захватить Триполи.

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