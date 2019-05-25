Японии понадобился совет о захоронении высокорадиоактивных отходов

Правительство Японии намерено организовать международную конференцию по вопросам захоронения высокорадиоактивных отходов и привлечь к участию в мероприятии страны, входящие в «Большую двадцатку» (G20), сообщает Mainichi Shimbun.

Мероприятие планируется провести осенью. Детали конференции предполагается согласовать в ходе предстоящей в середине июня министерской встречи «двадцатки», посвященной проблемам энергетики и окружающей среды, передает ТАСС.

Целью планируемой конференции станет выработка общей стратегии для международного сотрудничества в этой области, а также обсуждение строительства хранилищ для постоянного захоронения высокорадиоактивных отходов, накапливаемых в процессе работы АЭС.

В настоящее время строительством такого сооружения занимается Финляндия, а Швеция находится на этапе инспекций в предполагаемом месте проведения строительных работ.

Япония также планирует построить на своей территории хранилище ядерных отходов на глубине не менее 300 метров, однако рассмотрение этого вопроса, как ожидается, займет длительное время. После нахождения в бассейнах для охлаждения в течение 30-50 лет отработавшее ядерное топливо предполагается смешивать со стеклом и только затем осуществлять его захоронение.

Ранее эксперты-экологи объяснили, как создание регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов (РАО) в Приморском крае улучшит экологическую обстановку в регионе.