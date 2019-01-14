Эксперты: центр в Приморье будет перерабатывать только региональные радиоактивные отходы

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14 января, понедельник  |  Последнее обновление — 19:04  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного космического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезна потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Вашингтон разослал немецким партнерам России «письма несчастья»

Посол Гренелл, безусловно, выразил общую позицию СШАФото: twitter.com/RichardGrenell
Немецким фирмам, которые участвуют в совместных энергетических проектах с Россией, разослали угрожающие письма. Автор – посол США Ричард Гренелл, которого в Берлине открыто называют колониальным чиновником. Идея наказать за «подрыв безопасности Украины и Европы» принадлежит явно не послу. Прогнется ли немецкий бизнес, откажется ли от участия в «Северном потоке – 2» и других «опасных» проектах? Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города среди бела дня со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...

Как России не стать Бразилией столетней давности

Антон Любич, экономист
Конфликт долгосрочных интересов развития России и краткосрочных интересов сырьевых экспортеров достиг непозволительного накала. Он может осознаваться «массами» или не осознаваться. Важно, чтобы элиты осознавали источник проблемы. Подробности...
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Турция не получит наследство «американского бога» в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Достичь какого-то стратегического понимания с США по Сирии Эрдогану будет непросто. Хотя бы потому, что, как верно пишут некоторые американские эксперты, никакого «единого Вашингтона» уже нет. Подробности...
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

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        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Эксперты: центр в Приморье будет перерабатывать только региональные радиоактивные отходы

          14 января 2019, 17:47

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Создание Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов (РАО) в бухте Сысоева в Приморском крае улучшит экологическую обстановку в регионе, в центре не будут храниться иностранные РАО, объяснили эксперты в области экологии.

          «Основное назначение центра – получение кондиционированных форм РАО меньшего объема для последующего вывоза из Приморского края и передачи на захоронение специально созданному в стране предприятию – Национальному оператору по обращению с РАО. Хранилища Регионального центра предназначаются только для временного технологического хранения кондиционированных форм радиоактивных отходов перед их отправкой на захоронение», – передает ТАСС слова президента экологической организации «Зеленый крест», академика Российской академии естественных наук (РАЕН), профессора Сергея Барановского.

          Он отметил, что этот проект позволит улучшить экологическую обстановку в регионе и обеспечит безопасную ликвидацию объектов «советского наследия». Также будет минимизировано вредное воздействие на окружающую среду.

          По словам Барановского, «это один из самых масштабных экологических проектов, реализуемых в стране». Сейчас такая работа ведется еще только в Мурманской области – на бывших объектах Северного морского флота.

          В свою очередь руководитель эколого-экспертного центра Bellona Александр Никитин сообщил, что лично побывал на площадке строительстве центра и осмотрел весь объект.

          «Такие проекты, как правило, успешные, если в них в качестве технологических и финансовых партнеров принимает участие международный консорциум. Есть намерение привлечь к данному проекту международное сообщество, в частности Японию и Южную Корею. Иностранные партнеры заинтересован в том, чтобы у нас по данному проекту было все безопасно», – сказал он.

          При этом он подчеркнул, что международное сотрудничество не означает, что из этих стран в Приморье будут завозиться РАО.

          «У нас по закону ввоз иностранных РАО на территорию России запрещен», – подчеркнул Никитин.

          Он заметил, что утверждения о завозе РАО из Японии в Приморье являются «полной ерундой».

          «Я точно знаю, что никто не будет никаких иностранных радиоактивных отходов туда ввозить, чтобы не нарваться на неприятности», – сказал эксперт.

          Ранее правительство одобрило проведение между госкорпорацией Росатом и российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия переговоров о заключении исполнительного соглашения о сотрудничестве по строительству Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае.

          В СМИ появилась информация, что готовится петиция против создания этого центра, в которой высказываются опасения в экологической безопасности проекта. Однако директор Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами Константин Сиденко пояснял, что центр не будет принимать радиоактивные отходы других стран, в том числе Японии, так как это запрещено действующим законодательством Российской Федерации. Возведение центра позволит безопасно ликвидировать накопленные ВМФ радиоактивные отходы.

          Завершить строительство планируется к концу 2020 года, к 2025 году центр будет выведен на проектную мощность. Запуск центра позволит предприятию перейти от процесса накопления и хранения отходов к их кондиционированию и переработке.


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