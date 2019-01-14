Эксперты: центр в Приморье будет перерабатывать только региональные радиоактивные отходы

Создание Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов (РАО) в бухте Сысоева в Приморском крае улучшит экологическую обстановку в регионе, в центре не будут храниться иностранные РАО, объяснили эксперты в области экологии.

«Основное назначение центра – получение кондиционированных форм РАО меньшего объема для последующего вывоза из Приморского края и передачи на захоронение специально созданному в стране предприятию – Национальному оператору по обращению с РАО. Хранилища Регионального центра предназначаются только для временного технологического хранения кондиционированных форм радиоактивных отходов перед их отправкой на захоронение», – передает ТАСС слова президента экологической организации «Зеленый крест», академика Российской академии естественных наук (РАЕН), профессора Сергея Барановского.

Он отметил, что этот проект позволит улучшить экологическую обстановку в регионе и обеспечит безопасную ликвидацию объектов «советского наследия». Также будет минимизировано вредное воздействие на окружающую среду.

По словам Барановского, «это один из самых масштабных экологических проектов, реализуемых в стране». Сейчас такая работа ведется еще только в Мурманской области – на бывших объектах Северного морского флота.

В свою очередь руководитель эколого-экспертного центра Bellona Александр Никитин сообщил, что лично побывал на площадке строительстве центра и осмотрел весь объект.

«Такие проекты, как правило, успешные, если в них в качестве технологических и финансовых партнеров принимает участие международный консорциум. Есть намерение привлечь к данному проекту международное сообщество, в частности Японию и Южную Корею. Иностранные партнеры заинтересован в том, чтобы у нас по данному проекту было все безопасно», – сказал он.

При этом он подчеркнул, что международное сотрудничество не означает, что из этих стран в Приморье будут завозиться РАО.

«У нас по закону ввоз иностранных РАО на территорию России запрещен», – подчеркнул Никитин.

Он заметил, что утверждения о завозе РАО из Японии в Приморье являются «полной ерундой».

«Я точно знаю, что никто не будет никаких иностранных радиоактивных отходов туда ввозить, чтобы не нарваться на неприятности», – сказал эксперт.

Ранее правительство одобрило проведение между госкорпорацией Росатом и российско-японским Комитетом по сотрудничеству в целях содействия в области ликвидации ядерного оружия переговоров о заключении исполнительного соглашения о сотрудничестве по строительству Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае.

В СМИ появилась информация, что готовится петиция против создания этого центра, в которой высказываются опасения в экологической безопасности проекта. Однако директор Дальневосточного центра по обращению с ядерными отходами Константин Сиденко пояснял, что центр не будет принимать радиоактивные отходы других стран, в том числе Японии, так как это запрещено действующим законодательством Российской Федерации. Возведение центра позволит безопасно ликвидировать накопленные ВМФ радиоактивные отходы.

Завершить строительство планируется к концу 2020 года, к 2025 году центр будет выведен на проектную мощность. Запуск центра позволит предприятию перейти от процесса накопления и хранения отходов к их кондиционированию и переработке.