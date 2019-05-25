Россия обсудила с Данией «спорные зоны» на шельфе в Арктике

Россия обсудила с Канадой и Данией так называемые спорные зоны в заявках на расширение границ континентального шельфа в Арктике, сообщил сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко.

По словам сенатора, первая такая встреча с участием представителей трех стран состоялась несколько месяцев назад в Москве, а на заседании Постоянного комитета парламентариев Арктического региона в Оттаве стороны договорились продолжать работу, передает ТАСС.

«Заявки по границам континентального шельфа России, Канады и Дании пересекаются в ряде участков, – сказал член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. – И без урегулирования этих моментов между странами комиссия ООН не сможет принять решение, поэтому мы уже ищем консенсус по этим спорным зонам».

«Это длинный процесс, так что говорить о сроках завершения всех согласований сейчас трудно», – отметил Чернышенко.

Сенатор уточнил, что после того как три страны договорятся, Россия, Канада и Дания представят окончательное решение по спорным участкам шельфа в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.

Говоря о прошедшем заседании комитета, сенатор заявил, что российская сторона «удовлетворена тем, как прошла встреча». «Мы обозначили все темы нашей повестки», – сказал Чернышенко.

В частности, представители Совета Федерации и Госдумы обсудили с коллегами из Канады и Дании вопросы судоходства по Северному морскому пути и Северо-Западному проходу, использование судами в Арктике газа вместо мазута и дизельного топлива, а также тему научного сотрудничества.

Напомним, в понедельник министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен пригрозил России истребителями в Гренландии. В четверг вопросы к российским военным в Арктике возникли у Исландии. В начале мая о «претензиях» России на международные воды в Арктике заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие преимущества получит Россия от увеличения своего шельфа в Арктике.

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