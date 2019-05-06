США обеспокоились претензиями России на международные воды в Арктике

Вашингтон встревожился «претензиями» России на международные воды в Арктике, сказал госсекретарь США Майк Помпео.

Штаты беспокоят планы Москвы по соединению Северного морского пути с китайским «Морским шелковым путем», передает РИА «Новости».

Помпео также заявил, что свои претензии в Арктике имеет Китай, стремящийся к «милитаризации региона».

По словам госсекретаря США, Вашингтон хотел бы сотрудничать с Россией в Арктике. Он отметил, что в прошлом взаимодействие с Москвой складывалось плодотворно.

В апреле президент России Владимир Путин сообщил, что Россия рассматривает возможность стыковки Северного морского пути с китайским «Морским шелковым путем».

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие преимущества получит Россия от увеличения своего шельфа в Арктике.