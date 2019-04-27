Россия может состыковать Севморпуть с китайским «Морским шелковым путем»

Россия рассматривает возможность стыковки Северного морского пути с китайским «Морским шелковым путем», заявил президент Владимир Путин, выступая в субботу на круглом столе форума «Один пояс – один путь».

Путин заявил, что Россия уделяет большое внимание «развитию Северного морского пути». Рассматривается возможность его стыковки с китайским «Морским шелковым путем»; тем самым будет создан «глобальный и конкурентный маршрут, связывающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой», передает ТАСС.

По мнению российского лидера, такой масштабный проект подразумевает тесное сотрудничество стран Евразии в наращивании транзитных перевозок, строительстве портовых терминалов, логистических центров.

«Приглашаем представленные здесь государства подключиться к его реализации», – призвал Владимир Путин.

Также он обрисовал новые перспективы, которые открываются с формированием транспортного коридора «Север – Юг» протяженностью более 7 тыс. км. В его рамках будет налажено как железнодорожное, так и автомобильное сообщение, что позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии через Иран, Азербайджан и Россию в Европу.

Он отметил, что «в вопросах совершенствования евразийской транспортной инфраструктуры» Россия «активно взаимодействует с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества», и в этих рамках «реализуется соглашение о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, в соответствии с которым уже в будущем году будут открыты шесть новых маршрутов, включая коридор «Западная Европа – Китай», который соединяет порты Желтого моря КНР с портами Ленинградской области.

Глава российского государства также напомнил, что Россия реализует планы по расширению пропускной способности транспортной инфраструктуры. В частности, к 2025 году пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей должна возрасти в полтора раза – до 210 млн тонн грузов.

Как отметил Путин, «смысл заключается в том, чтобы развивать общероссийскую транспортную сеть с прицелом на ее интеграцию с транспортными артериями государств Евразии».

Он заявил также, что обновление и расширение транспортной инфраструктуры является важнейшим приоритетом для России.

Так, до 2024 года на национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» планируется потратить 4,3 трлн рублей – почти 4,8% ВВП, или около 80 млрд долларов.

«На комплексную программу строительства магистральной инфраструктуры направим 6,35 трлн рублей. Это 6,3% ВВП, чуть больше 130 млрд долларов», – напомнил президент.

Ранее был определен размер инвестиций в Севморпуть до 2024 года.