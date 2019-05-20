Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.

«До этого в нашей политике мы исходили из того, что Арктика является районом с низким уровнем напряженности, и будем продолжать это делать и дальше. Но мы наблюдаем, что здесь создаются наступательные возможности, в том числе в Нагурском (аэродром на острове Земля Александры), где Россия может разместить боевые самолеты и самолеты-заправщики. С дозаправкой в воздухе российская авиация может достичь авиабазы Туле. Так что мы пристально наблюдаем за ситуацией», – заявил министр в интервью газете Berlingske.

По его словам, военная авиация будет размещена в Гренландии, «если Россия начнет нарушать ее воздушные границы», передает ТАСС.

В то же время рабочая группа министерства обороны королевства отмечает, что пока Вооруженные силы Дании не готовы к обнаружению российских военных самолетов, нарушающих воздушное пространство Гренландии, поскольку наблюдение за ним не ведется.

В начале мая глава Северного командования вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что в случае конфликта с Россией следует ожидать удар с арктического направления.

Российские власти со своей стороны ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей осуществляются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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