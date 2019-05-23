У Исландии возникли вопросы к российским военным в Арктике

Масштаб, скорость и явная амбициозность роста российского военного присутствия в Арктике вызывает у Исландии вопросы, заявил министр иностранных дел островного государства Гудлейгур Тор Тордарсон, выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.

По словам Тордарсона, Исландия признает право России охранять законные интересы в области безопасности в регионе за счет эффективных средств обороны, передает ТАСС.

«Однако масштаб, скорость и явная амбициозность наращивания военного присутствия со стороны России в Арктике вызывает вопросы», – заявил министр иностранных дел островного государства, которое председательствует в Арктическом совете в 2019-2021 годах.

Глава МИД Исландии выразил мнение, что «наращивания военного потенциала в районах Крайнего Севера необходимо избегать».

В Арктический совет Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.

Напомним, в начале мая глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США обеспокоены планами Москвы по соединению Северного морского пути с китайским «Морским шелковым путем», а также претензиями России на международные воды в Арктике. В ответ МИД России обвинил США в стремлении к эскалации напряженности в Арктике.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какие преимущества получит Россия от увеличения своего шельфа в Арктике.

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