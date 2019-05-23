МИД счел абсурдными заявления США о поведении России в Арктике

Обвинения США в «агрессивном» поведении России в Арктике Москва считает абсурдными и необоснованными, заявил старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

«Нелепыми, абсурдными и необоснованными выглядят обвинения в адрес России», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что новая линия США в Арктике нацелена на то, чтобы трансформировать этот регион в театр военных действий. По его словам, в США преобладающей стала линия на эскалацию напряженности в Арктике.

«Неслучайно акцент делается на военных методах, на увеличении военных расходов на арктическом направлении, попытках подорвать доверие и атмосферу многостороннего арктического сотрудничества», – добавил Корчунов.

Он отметил, что Россия выступает за формирование международного партнерства, чтобы сохранить в Арктике зоны мира.

«Мы выступаем не за противоборство и соперничество, а за взаимодействие и взаимодополняющие друг друга усилия, за формирование – в том числе и в рамках Арктического совета – международного партнерства в интересах сохранения арктического региона в качестве зоны мира, стабильности и низкой военной напряженности», – заявил он.

По его словам, Россия ведет в Арктике последовательную, основанную на нормах международного права политику, которая предполагает широкую повестку международного сотрудничества. Эта деятельность, заметил Корчунов, открыта и для участия США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен «российскими притязаниями на международные воды Северного морского пути, включая недавно анонсированные планы соединить его с китайским морским «Шелковым путем». По его словам, требования Москвы о порядке прохождения Северного морского пути «незаконны». Помпео назвал их «частью общего агрессивного поведения России в Арктике».

8 мая он заявил, что Арктический совет стал внимательнее относиться к «угрозе со стороны Китая и России».