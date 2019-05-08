США решили втянуть Арктический совет в кампанию против России

Глава Госдепа США Майк Помпео утверждает, что Арктический совет стал внимательнее относиться к «угрозе со стороны Китая и России».

По итогам министерской встречи Арктического совета в Финляндии Помпео заявил, что удалось «повысить осознание угроз безопасности», которые якобы создают в Арктике Китай и Россия. Глава Госдепа считает это одной из «наиболее важных вещей», которых удалось добиться на заседании.

Помпео заявил о «растущем риске» возможной милитаризации Арктики со стороны Москвы и Пекина, передает РИА «Новости».

Россия входит в Арктический совет, Китай имеет там статус наблюдателя.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что провел встречу с Помпео в финском Рованиеми в рамках министерского совещания Арктического совета. Основной темой диалога стал венесуэльский вопрос.

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