Британка российского происхождения подала в суд на возможного информатора ФБР

Британский ученый российского происхождения Светлана Лохова подала иск к предполагаемому осведомителю ФБР из университета Кембриджа Стефану Халперу и четырем американским СМИ.

Лохова решила отсудить у ответчиков 25 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

Помимо Халпера, в иске значатся газеты The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post и телекомпания MSNBC. По заявлению Лоховой, все они вступили в сговор с целью распространения ложной информации о ее близкой связи с бывшим главой Разведывательного управления Минобороны США Майклом Флинном в интересах российской разведки.

«Стефан Халпер – это шпион, который впутал ни в чем не повинную женщину в заговор с целью отменить итоги президентских выборов в США в 2016 году и свергнуть президента США», – говорится в иске Лоховой.

Женщина также напомнила, что Халпер участвовал в тайной операции ФБР по выявлению «российского следа» в выборах президента США.

Ранее британские эксперты по разведке заподозрили Кембридж в связях с Кремлем.