Синод ПЦУ не смог убедить Филарета в упразднении Киевского патриархата

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) обсудил ситуацию с назревающим расколом внутри организации, но так и не смог переубедить бывшего главу так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), почетного патриарха ПЦУ Филарета, считающего, что УПЦ КП продолжает существовать.

«Конечно, мы обсудили ту ситуацию, которая сложилась в ПЦУ, и те заявления, которые звучали в течение последних двух недель. Но святейший патриарх Филарет засвидетельствовал (вновь) то, что он ранее обнародовал», – сказал глава ПЦУ митрополит Епифаний, передает ТАСС.

В частности, Филарет вновь заявил, что УКП КП якобы существует и не снята с регистрации. «В некоторой мере мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что святейший патриарх Филарет, к сожалению, остается убежденным в своем мнении», – сказал священнослужитель.

Епифаний отметил, что на заседании Синода был принят ряд решений, которые были поддержаны единогласно, за исключением одного. «Синодом было засвидетельствовано, что в своей последующей жизни и деятельности поместная УПЦ будет руководствоваться Священным преданием, Священным писанием и тем статутом, который был принят 15 декабря тут, в стенах Софии Киевской», – сказал он, отметив, что это решение не поддержал Филарет.

Глава ПЦУ сообщил, что среди одобренных документов – запрет архиереям и клирикам принимать участие в выборах в Верховную раду, за исключением местных выборов, и то с соответствующего благословения.

Ранее ПЦУ обнародовала постановление поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о самороспуске. Однако Филарет заявил, что УПЦ КП до сих пор существует, и он – ее патриарх.

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко также признал, что между ним и бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко произошел конфликт.

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