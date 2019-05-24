Кремль прокомментировал дело Черкалина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обвинением полковника ФСБ Кирилла Черкалина в участии в афере на 490 млн рублей.

«Антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, все чины без разбора. Это системная работа, это не кампанейщина. Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых и резонансных делах», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что это – обычная, нормальная практика.

Черкалин и его двое бывших подчиненных Андрей Васильев и Дмитрий Фролов были арестованы по подозрению в получении взяток. По данным СМИ, во время обысков у полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей, что стало своеобразным рекордом, поскольку этот показатель превысил найденные у экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко запасы денег. Позже в соцсетях появилось видео с миллиардами Черкалина.

Следователи подозревают Черкалина в хищении 490 млн рублей.

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