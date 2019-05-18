В соцсетях опубликовали видео с миллиардами полковников ФСБ

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлен обыск у главы одного из отделов ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

В ролике, опубликованном телеграм-каналом 112, демонстрируются спортивные сумки и пакеты, которые набиты купюрами.

СМИ сообщали, что в ходе обысков у Черкалина изъяли 12 млрд рублей, что стало своеобразным рекордом, поскольку этот показатель превысил найденные у экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко запасы денег.

Напомним, Глава отдела ФСБ Кирилл Черкалин и его бывшие подчиненные Андрей Васильев и Дмитрий Фролов были арестованы по подозрению в получении взяток.