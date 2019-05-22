Арестованный полковник ФСБ стал подозреваемым в деле о хищении 490 млн рублей

Ранее арестованный по делу о получениии крупных взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей.

В этом деле фигурируют двое бывших подчиненных полковника: Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, передает ТАСС со ссылкой на материалы, оглашенные в Мосгорсуде.

«Оглашается поручение председателя Следственного комитета России, согласно которому расследование данного уголовного дела производится в отношении Васильева, Черкалина, Фролова», – зачитала судья материалы дела.

По делу Черкалина также подозревается бывший член Общественного совета при ФСБ Владимир Столяренко. В настоящее время он скрывается от следствия, сообщил следователь.

Напомним, Черкалин, Васильев и Фролов были арестованы по подозрению в получении взяток. Во время обысков у полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей, что стало своеобразным рекордом, поскольку этот показатель превысил найденные у экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко запасы денег. Позже в соцсетях появилось видео с миллиардами Черкалина.

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