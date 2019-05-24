Администрация Зеленского обвинила депутатов Рады в обмане

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что депутаты Верховной рады обманули президента Владимира Зеленского, пообещав принять участие в досрочных выборах в парламент.

В качестве доказательства Богдан пообещал опубликовать запись совещания перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство, передает РИА «Новости».

«Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций (Рады), которые поддерживали, а потом за ночь резко поменяли мнение», – заявил глава администрации в эфире телеканала «1+1».

Случившееся он назвал «неожиданным уроком». «Мы изучили этот урок. И я думаю, что «мажоритарка» им не поможет, и партия «Слуга народа» покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах», – добавил Богдан.

Напомним, во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля. Председатель Рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины, и пригрозил конституционным кризисом на Украине. При этом большинство украинцев поддержали решение о роспуске Рады.

23 мая указ о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов 21 июля вступил в силу.