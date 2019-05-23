В администрации Балашихи начались обыски

СК проводит следственные действия в администрации Балашихи, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи СК проводят следственные действия в администрации Балашихи по материалам проверки. Изымается документация», – сказал собеседник ТАСС.

Источник не раскрыл, с чем именно связана проверка, добавив, что уголовное дело на данный момент еще не возбуждено.

В январе источник в СМИ сообщил о проверках СК и ФСБ в администрации Балашихи, с чем были связаны эти мероприятия, не сообщалось.