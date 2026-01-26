В МВД сообщили о появлении мошеннических поддельных рабочих чатов

Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
МВД сообщило о росте случаев похищения данных через поддельные рабочие чаты
Злоумышленники начали использовать тщательно подготовленные поддельные рабочие чаты, в которых выманивают у сотрудников коды подтверждения под видом служебных поручений.
Мошенники начали создавать поддельные рабочие чаты в мессенджерах, чтобы выманивать у сотрудников организации коды подтверждения, сообщает Telegram-канал УБК МВД (управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ).
В управлении отмечают, что злоумышленники тщательно подготавливаются: собирают в открытых источниках и социальных сетях данные о коллективе, включая имена, должности и рабочие связи.
После этого мошенники создают фейковый рабочий чат, куда добавляют одного реального пользователя и несколько ботов, которые выдают себя за его коллег, используя настоящие фотографии и имена. В таком чате, например, якобы руководитель или другой ответственный сотрудник может попросить «в рамках служебного задания» срочно передать код подтверждения для «оцифровки архива».
Боты активно поддерживают диалог, подтверждают действия друг друга и демонстрируют якобы командную «лояльность», чтобы убедить сотрудника выполнить требование. МВД рекомендует быть особенно бдительными и не передавать коды подтверждения даже по просьбе знакомых, если такие запросы поступают в мессенджерах.
