Британия создаст киберцентр для отражения внешних угроз

Министерство обороны Великобритании выделило 22 млн фунтов стерлингов (27,8 млн долларов) на создание киберцентра, который будет отражать внешние угрозы ключевым цифровым коммуникациям страны, заявила глава оборонного ведомства Британии Пенни Мордонт.

Этот объект, по словам министра, будет поддерживать операции и гуманитарные миссии за рубежом. «Кибератаки могут разрушить нашу национальную инфраструктуру и подорвать демократические (институты). Наши враги считают, что могут действовать безнаказанно. Мы должны убедить их в обратном», – заявила Мордонт, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Начало работы киберцентра запланировано на 2020 год.

Ранее сообщалось, что национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) поделился с 16 странами-союзниками НАТО и с еще большим количеством государств, не входящих в альянс, «информацией и оценкой» о российской киберактивности в их странах.

В Кремле уже неоднократно отрицали причастность России к различным кибератакам, в организации которых западные страны регулярно бездоказательно обвиняют Москву.