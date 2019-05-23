Словакия возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»

Оператор словацкого участка трубопровода «Дружба» в среду вечером возобновил прокачку чистой российской нефти.

«Мы можем подтвердить, что компания Transpetrol возобновила подачу нефти на НПЗ Slovnaft и другим клиентам вчера вечером. Это означает, что нефть стандартного качества уже находится на территории Словакии», – сообщила компания, передает РИА «Новости».

В среду сообщалось, что чистая нефть по нефтепроводу «Дружба» была направлена в сторону Венгрии и Словакии.

Ранее компания «Белнефтехим» заявила, что для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев. Российско-белорусская рабочая группа согласовала комплекс первоочередных мер по восстановлению поставок.

Между тем СМИ сообщали, что план по очистке трубопровода «Дружба» от грязной нефти не сработал, в связи с чем возобновление экспорта нефти в Польшу и Германию под угрозой.