Соловьев ответил на вызов на дуэль

«Человек-пельмень» должен писать Человеку-дуршлагу. Я не практикующий врач-психиатр, чтобы отвечать», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал вызов на дуэль от жителя Краснодара Владимира Гурьева, который тот опубликовал в своем блоге «Человек-пельмень». Соловьев также прокомментировал «повод для дуэли».

«Человеку нужна помощь, человеку нужна слава. А следующий кто напишет, Тортик Наполеон? Человек-Чебурек?» – иронически заметил телеведущий Владимир Соловьев.

Ранее Владимир Гурьев из Краснодара, называющий себя журналистом, опубликовал в своем канале «Человек-пельмень» на платформе «Яндекс. Дзен» открытое письмо Соловьеву, выдержанное в предельно агрессивной тональности. «Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и все остальное уважающее себя общество, – написал Гурьев. – Я не спортсмен и не боец, я простой российский журналист. Но надавать тебе по «щам» составит для меня большое удовольствие. Выбирай формат встречи: на ринге, на татами, на чем угодно».

«Вот вы когда-нибудь слышали об этом журналисте? – заметил Соловьев. – Сейчас себя журналистом может назвать каждый. Когда ты публичный человек, тебя постоянно пытаются спровоцировать. Все эти провокации известны».

Соловьев отметил, что на Западе таким любителям открытых писем, пиарящимся за счет публичных людей, дают предписание не приближаться к ним и ставят их на учет. «И все это будет называть себя журналистами и писать открытые письма? Если он Человек-пельмень, то пусть он обратится к Николаю Валуеву, тот, наверное, любит пельмешки. Есть и потрясающий специалист в ресторанном бизнесе Аркадий Новиков, ему, наверное, тоже будет интересно общение»,– добавил телеведущий.

Говоря о том, что он якобы назвал выступающих против строительства храма жителей Екатеринбурга «наследниками бесов», Соловьев отметил, что нужно отличать козлищ от агнцев.

«Надо четко отделять козлищ от агнцев. С активистами, действующими законно, надо вступать в дискуссию, вести диалог. А есть те, кто ведут себя как бесы: например, парочка, которая вскрыла вены и стала писать кровью на столбе. Те, кто стали разбирать бордюры и бросать камни в полицейских. Крупная женщина, которая кричала полицейским: «Ты что глаза отвел, на грудь не смотришь. Что, «христианьская» вера не позволяет?». Когда бросают в полицейских бутылки с кислотой или прыгают, вытаптывая сквер и крича «Кто не скачет, тот за храм». Дискутировать, бороться – не вопрос, но нужно соблюдать закон», – объяснил свою позицию Соловьев.