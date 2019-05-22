В Турции фото с остарбайтерами выдали за депортацию крымских татар

Члены Общества культуры и взаимопомощи крымских татар выставили фотографию с угоняемыми на принудительные работы в Германию мирными жителями Восточной Европы, выдав это за эпизод с депортацией крымских татар.

Снимки были показаны в Анкаре на мероприятии, посвященном 75-летию депортации, сообщается в Facebook посольства России в Турции.

«Поражают фотографии, широко использованные организаторами на баннерах и афишах. На фото слева, надо полагать, изображен поезд, на котором вывозили крымских татар в изгнание. На поверку оказывается, что здесь запечатлен не советский паровоз, а американский локомотив конца XIX века, который на европейском континенте никогда не появлялся и к крымско-татарской высылке не может иметь никакого отношения», – говорится в сообщении.

«Пик цинизма – фотография справа. Это, надо понимать, «беспощадные советские солдаты» сажают в вагоны крымских татар. Однако же, приглядевшись к форме и оружию военнослужащих, равно как и внешнему виду сажаемых в поезд людей, обнаруживаешь, что на фотографии остарбайтеры – мирные жители, насильственно угоняемые нацистами с восточных территорий в Германию для восполнения нехватки рабочей силы», – заявило посольство.

Дипломаты отметили, что согласно свидетельствам архивов, в насильственной вывозке жителей Восточной Европы нацистами нередко помогали крымско-татарские коллаборационисты.

«Такова и вся остальная «аргументация» в пользу так называемого крымско-татарского геноцида – фейковая», – отметили в российской дипмиссии.

Ранее Украина выдала за депортацию крымских татар фото из архива Холокоста.