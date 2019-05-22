В пермской гимназии завысили проходной балл для девочек

В Перми в гимназии № 4 для поступления в первый класс установили разные проходные баллы для мальчиков и девочек.

Чтобы поступить в гимназию, девочкам необходимо было набрать 69,1 балла, в то время как для мальчиков проходной балл был 65,7, передает портал 59.ru.

Среди поступивших лишь у шести мальчиков баллы оказались выше, чем проходной балл для девочек. Сообщается, что введя такую систему, руководство школы решило установить гендерный баланс. В учебном заведении пояснили, что в подготовительной школе, откуда дети приходят для поступления в гимназию, обучались 92 девочки и 67 мальчиков, тогда как в классах их должно быть примерно равное количество.

«Каждый год так. У нас гендерный принцип обучения: и мальчики, и девочки, у нас нет только девчачьих классов. Дело в том, что, как правило, девочки более прилежные, они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами. Вы же знаете, что у нас. Кто управляет страной? Как правило, мальчишки бывшие», – оправдалась директор гимназии Татьяна Дьякова.

Родители таким разделением были возмущены. Отмечается, что в гимназию не поступило около 20 девочек, которые прошли бы при изначально равных условиях.

«Получается, если моя дочь будет поступать и наберет больше баллов, чем кто-то из мальчиков, она не попадёт в эту школу только потому, что не мальчик и для неё проходной балл выше», – пожаловалась одна из жительниц Перми.

Тем временем уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова посчитала решение руководства гимназии странным. Она отметила, что родители могут проверить законность действий школы, написав письмо на ее имя. При этом Денисова подчеркнула, что средние учебные заведения имеют право проводить вступительные экзамены с баллами лишь для поступающих на свободные места.

Напомним, ранее в пермской гимназии №4 школьникам разрешили носить пирсинг и цветные волосы после скандала с дочерью депутата, пришедшей на занятия с розовыми волосами.

В феврале в другой пермской школе двух учениц не допустили до уроков из-за отсутствия пробы Манту.