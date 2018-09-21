Дело возбудили против отстранившего школьниц за цвет волос директора гимназии

В Перми прокуратура возбудила административное дело в отношении директора гимназии, учениц которой отстранили от занятий из-за розового цвета волос.

В одной из гимназий Перми две школьницы были отстранены от занятий из-за покрашенных в розовый цвет волос.

После проверки по данному факту в отношении директора учебного заведения было возбуждено дело по ст. 5.57 КоАП РФ «Незаконное ограничение права на образование», следует из сообщения на сайте прокуратуры Пермского края.

Кроме того, на отдельные пункты локального нормативного акта гимназии о требованиях к внешнему виду учеников надзорным ведомством был вынесен протест, а по всем выявленным в ходе проверки нарушениям заместителю главы администрации Перми внесено представление.

Отмечается, что одна из учениц является дочерью депутата Пермской гордумы, передает ТАСС.

Уполномоченный по правам человека Пермского края Павел Миков сообщил, что девочки уже приступили к занятиям, хотя не изменили цвет волос, так как «не допустить ребенка к занятиям можно только по исключительным причинам».

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьницу выгнали с линейки из-за цвета волос.