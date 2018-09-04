Петербургскую школьницу выгнали с линейки из-за цвета волос

В Санкт-Петербурге 1 сентября не пустили на торжественную линейку школьницу с синим цветом волос.

Сотрудник аппарата городского уполномоченного по правам ребенка Светлана Агапитова сообщила, что вмешательства в связи с этим не потребовалось: сейчас девочка посещает школу, сообщает РИА «Новости».

«Все нормально, девочка ходит в школу, претензий нет. Её мама просила не называть номер школы и даже район города. Заявление уполномоченному родители писать не стали», – прокомментировала ситуацию собеседница.

Агапитова отметила, что подобная жалоба поступала в конце прошлого учебного года от отца 15-летней девочки, которой грозили исключением из учебного заведения в связи с розовыми прядями волос.

Сотрудница аппарата подчеркнула, что даже если правила прописаны в уставе школы, нарушения могут повлечь за собой лишь замечания и вызов в школу родителей.