Пермским школьникам разрешили пирсинг и цветные волосы

Власти Перми запретили городским школам ограничивать права учеников на самовыражение после скандала с дочерью депутата, пришедшей на занятия с розовыми волосами.

Городские власти составили два списка: рекомендации для внешнего вида учащихся и недопустимые формулировки в школьных правилах. Теперь деловой стиль в одежде носит исключительно рекомендательный характер. Кроме того, школам указали на недопустимость запрета длинных и окрашенных волос, пирсинга, декоративного маникюра и вечернего макияжа.

В составлении документа приняли участие омбудсмены Павел Миков и Светлана Денисова, помощник прокурора Перми Эльвира Салахиева, завкафедрой правовых дисциплин ППГПУ Валерий Довягло и замначальника отдела федерального госнадзора в сфере образования Елена Косачева, пишет газета «Звезда».

В министерстве образования Прикамья Ura.ru пояснили, что данное решение находится в компетенции департамента образования Перми. Там агентству пока не удалось получить комментарий.

Скандал разгорелся в Перми еще в сентябре после того, как дочь депутата городской думы Надежды Агишевой на день отстранили от занятий в гимназии №4 из-за окрашенных в розовый цвет волос. Мать девушки сообщила о конфликте в соцсетях. Позже семью поддержал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, прокуратура и суд. На школу и директора наложили штраф, а в департаменте образования краевой столицы заявили, что неправомерные требования к внешнему виду учеников будут отменены.

Позже аналогичный случай произошел в Бердске – втором по величине городе Новосибирской области. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что эти случаи вскрыли внутреннюю проблему образования.