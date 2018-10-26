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30 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 10:00  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему США решили добиваться от России одностороннего разоружения

Пока только «Сарматы» все еще заставляют США считать Россию ровней себеФото: Минобороны России/Youtube
«Им важно сделать жест, отвергнуть договор, развязать США руки для достижения ядерного превосходства, о чем президент Трамп неоднократно говорил в свойственной ему безграмотной и весьма произвольной манере», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Арбатов, комментируя новую идею американских конгрессменов – добиваться от России одностороннего ядерного разоружения. Подробности...
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Скандал с синеволосой школьницей вскрыл внутреннюю проблему образования

Должно ли общество одинаково толерантно относиться к экстравагантной одежде и соблюдению религиозных канонов?Фото: Виталий Белоусов,
Саид Царнаев/РИА Новости
Почему современные подростки красят волосы в синий цвет? Должно ли руководство школ с этим бороться? И какова связь между вычурными прическами и религиозной атрибутикой, в частности, хиджабом? Новый скандал в одной из провинциальных российских школ показывает, что эти вопросы взаимосвязаны и несут для страны потенциальную угрозу. Подробности...
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Введенное на Украине военное положение оказалось крайне своеобразным

Военное положение на Украине оказалось пока что больше пропагандистским, чем реальным шагомФото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
С четверга в десятке областей Украины введено военное положение. Появились первые сообщения об ограничениях для жителей страны и даже для россиян, о реакции инвесторов, банков и ВМФ. Какие реальные изменения наступили в жизни Украины и ее граждан – и выглядит ли военное положение настоящим? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Когда Россия покажет Украине кузькину мать

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...

Выборы в Грузии выиграла Москва

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Людям вбивается в голову мысль о том, что «кремлевские имперцы» не приемлют евроатлантическую ориентацию соседних государств и превращают постсоветское пространство в некую «тюрьму народов». На самом деле все гораздо сложнее. Подробности...
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Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

Илья Ремесло, юрист
Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли стать чем-то серьезным проект, в котором изначально присутствуют жуткие косяки? Подробности...
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      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Скандал с синеволосой школьницей вскрыл внутреннюю проблему образования

          Должно ли общество одинаково толерантно относиться к экстравагантной одежде и соблюдению религиозных канонов?   30 ноября 2018, 08:20
          Фото: Виталий Белоусов,
          Саид Царнаев/РИА Новости
          Текст: Станислав Борзяков

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          Почему современные подростки красят волосы в синий цвет? Должно ли руководство школ с этим бороться? И какова связь между вычурными прическами и религиозной атрибутикой, в частности, хиджабом? Новый скандал в одной из провинциальных российских школ показывает, что эти вопросы взаимосвязаны и несут для страны потенциальную угрозу.

          Очередной скандал вокруг школьницы с «неправильной» прической произошел в Бердске – втором по величине городе Новосибирской области. Администратор одной из школ выгнала ученицу с занятий и отправила домой «отмывать голову», поскольку девочка перекрасила несколько прядей волос в голубой цвет. По словам родителей школьницы, чье имя и возраст не указываются, теперь она «боится ходить в школу».

          Похожие случаи не так давно произошли в Санкт-Петербурге и Перми. Учитывая, что перекраска волос в химические цвета пользуется спросом как минимум в среде столичных подростков, можно предположить, что подобных случаев гораздо больше, но в целом администрация школ старается избегать конфликтов с учениками и их родителями из-за причесок. И хорошо, что старается, считает заслуженный учитель России, член-корреспондент Российской академии образования Евгений Ямбург.

          «Это глупый и бессмысленный поступок (со стороны администрации школы – прим. ВЗГЛЯД). В таком возрасте дети хотят выделиться, самовыразиться. Это чисто внешняя вещь, она меняется с годами. Я уже 43-й год работаю директором школы и могу сказать, что акцентировать такие вещи глупо», – заявил учитель газете ВЗГЛЯД, напомнив, что советская педагогика проиграла очень много подобных «войн»:

          «Боролись с длинными волосами у школьников. Стояли директора, давали по три рубля на стрижку этим ребятам. Прошли годы – теперь старики ходят с длинными волосами, косичками и серьгой в ухе, это не вызывает удивления. И, наоборот, стало модным брить головы... Раньше смывали макияж с девочек, воевали с сережками, джинсами, но все это – такая глупость, в этом нет педагогики. Это школа, а не казарма. Да, должен быть порядок, но надо заботиться о серьезных вещах, о развитии личности. А наше общее отсутствие толерантности – это беда, и мы такими придирками воспитываем агрессию и ненависть друг к другу».

          На ваш взгляд

           
          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?


          Обсуждение: 13 комментариев
          Мнения о том, насколько унифицированным должен быть внешний вид школьников, могут быть разными, но у заслуженного учителя оно именно такое. А российское законодательство если и не солидарно с учителем, то точно не находится на стороне администрации бердской школы. В Перми, где разразился похожий скандал, прокуратура возбудила административное дело в отношении директора гимназии, учениц которой отстранили от занятий из-за розового цвета волос. Статья КоАП РФ, о которой идет речь в данном случае, называется «Незаконное ограничение права на образование».

          Даже если в уставе школы прописан четкий и жесткий «дресс-код», внешний вид «не по форме» может повлечь за собой замечание и вызов родителей в школу, но никак не отстранение от занятий. Право на среднее образование прописано в Конституции, а родители и государство обязаны обеспечить реализацию этого права.

          Казалось бы, всё просто и понятно: дело школ – давать среднее образование вне зависимости от цвета волос учащихся, а выбор прически – сугубо частное дело. Но на самом деле мы упираемся в проблему, которая может быть не видна на первый взгляд, но поднимает серьезный и болезненный для части общества вопрос – почему приходить на урок с синими волосами можно, а в хиджабе нельзя?

          Вопрос этот тем более болезненный, что исламский хиджаб и перекрашенные в синий цвет волосы могут восприниматься как явления-антагонисты. Неизвестно, чем продиктован выбор прически у школьницы из Бердска, возможно, ничем значительным. Но подобный цвет волос характерен для поклонников аниме-культуры, а в Дагестане как раз на днях после серии угроз был отменен аниме-фестиваль. Мол, аниме не соответствует «культурным нормам» Дагестана.

          Есть и еще одно объяснение – потенциально крайне скандальное, хотя касающееся немногих. В 2013 году высшую награду Каннского кинофестиваля получил французский фильм «Жизнь Адель», в центре которого – однополый роман молодых девушек. Одна из его героинь по имени Эмма красила волосы в голубой цвет, что имеет определенное значение для сюжета. В итоге картина стала культовой, и часть девушек, относящих себя к ЛГБТ, теперь красят волосы по примеру Эммы.

          Получается, вопрос может быть поставлен следующим образом: государство разрешает «извращенкам» выглядеть так, как им хочется, но диктует правила внешнего вида «правоверным». И совершенно очевидно, что это крайне взрывоопасная постановка вопроса, который способен вызвать в нашем пестром обществе весьма горячий конфликт.

          Скандалы вокруг запрета на ношение хиджабов и других внешних религиозных атрибутов в средних школах хорошо известны. Известно и то, что Верховный суд в этом вопросе занял сторону школьной администрации, а среди противников религиозной составляющей в одежде школьников такие люди, как президент Владимир Путин и министр образования Ольга Васильева. В то же время, как мы видим на примере Перми, в скандале с синими волосами государство встало на сторону родителей, запретив школе диктовать свой «дресс-код».

          При этом в специальном письме Минобрнауки РФ «Об установлении требований к одежде учащихся» от 28.03.2013 сказано следующее: «Внешний вид и одежда учащихся... должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер». Да, хиджаб – это не светская одежда, но и синие волосы не «общепринятый в обществе деловой стиль». И что же мы тогда имеем? Дискриминацию? Давайте разбираться.

          В СМИ нередко можно встретить утверждение, что в школах РФ ношение хиджаба запрещено. Но это либо искреннее заблуждение, либо (зависит от контекста) антисветская пропаганда. Федеральный закон «Об образовании в РФ» не регулирует внешний вид учащихся (за исключением особых случаев вроде военных академий) и предлагает школам определяться по этому вопросу самим, учитывая мнение учеников и их родителей.

          Однако региональное руководство имеет право вводить стандарт одежды для школьников, что и было сделано сперва в Ставропольском крае, а потом и в Мордовии. Скандалы именно в этих субъектах РФ вызвали в обществе дискуссию о хиджабах в образовательных учреждениях.

          Ставрополье – это такой русский фронтир, где русское население, пока еще составляющее большинство, довольно резко реагирует на исламизацию, обусловленную миграционным притоком с Северного Кавказа. Мордовия и вовсе совершенно особый случай, упирающийся в богатое татарское село Белозерье, где на три тысячи человек приходится восемь мечетей. По данным ФСБ, как минимум 20 уроженцев Белозерья теперь воюют за ИГИЛ*, а соцсети наводнили фотографии якобы местных школьниц, позирующих не только в хиджабе, но и с оружием в руках.

          Именно родители из Белозерья, которое в местных СМИ называют «мордовским халифатом», вели тяжбу с региональными властями, проиграв в итоге в Верховном суде. Но ВС всего лишь подтвердил право региона вводить ограничения на одежду школьников, а не распространил этот запрет на всю страну. Сейчас ограничения такого рода, помимо Ставрополья и Мордовии, действуют в Астраханской, Мурманской и Ростовской областях. А в Чечне, напротив, специально гарантировано право школьниц на ношение хиджаба.

          И, наконец, главное: мордовские школьные правила запрещают «появляться в образовательных организациях с волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки». То есть синие волосы запрещены в той же степени, что и хиджабы. Но в обоих случаях запрет не подкреплен и не может быть подкреплен применением каких-либо дисциплинарных взысканий – это противоречит закону, что и демонстрирует случай в Перми.

          Таким образом, вопрос «школьного дресс-кода», говорим ли мы о хиджабах или о синих волосах, по факту не урегулирован: государство в лице администрации средней школы или профильного регионального министерства на локальном уровне может запретить и то, и это, но только «на словах» – какие-либо репрессивные меры к нарушителям находятся под куда более надежным запретом, за нарушение которого санкции как раз предусмотрены. На практике ничто не помешает школьникам красить волосы хоть в фиолетовый, заодно надев сверху бурку.

          Очевидно, что это довольно шаткая конструкция, которая будет периодически порождать скандалы, подобные бердскому или белозерскому.

          Во Франции, где демонстрация религиозной атрибутики запрещена не только в школах, но и в ряде других общественных мест, наказание для нарушителей предусмотрено – штрафы. Но должны ли мы идти по пути Франции и «довести начатое до конца» – вопрос спорный.

          Заслуженный учитель Ямбург, говоря о том, что бороться с синими локонами в школе бесполезно либо вредно, скорее всего, прав. У современных школьников есть интернет и хорошее чувство локтя: попытки запретить что-либо то тут, то там регулярно нарываются на всероссийские флешмобы протеста. Относительно недавние кейсы – политические лозунги на школьной доске в красноярском поселке Таежный и пародийное видео курсантов летного училища в Ульяновске. Когда администрация попыталась «показать силу», это спровоцировало появление десятков и даже сотен аналогичных лозунгов и видео.

          Получается, мудрее не заметить, если ты не способен довести свой запрет до логического конца – наказания. Государство может быть жестким, но не может казаться слабым и смешным. Введение неоднозначных запретов, которые показательно не соблюдаются, подрывает его авторитет.

          Вопросы, напрямую касающиеся религии, в этом смысле еще опаснее. И неизвестно, что хуже. То, что в какой-то момент особо религиозные семьи начнут откровенно плевать на «светский дресс-код», а государство будет вынуждено бессильно отступать перед их волей. Или то, что дети из таких семей вовсе не будут ходить в школы, окукливаясь в радикализме родителей. В последнем случае, если не предусмотрена альтернатива в виде, например, обучения на дому, власти обязаны вмешаться, что мусульманские проповедники неизбежно подадут как «борьбу с исламом в России» и «порчу детей», а это чревато.

          Очень возможно, что в конечном счете нашему обществу придется окончательно определиться в пользу одного из вариантов: либо вводить жесткий официальный «дресс-код», будучи готовым к наказанию нарушителей и принимая все возможные последствия такого шага. Либо же вовсе отказаться от регламентации на сей счет, доверив выбор цвета волос и головных уборов ученикам и их родителям. Ситуация, когда «нельзя, а на самом деле можно, поскольку санкции не предусмотрены», аналогична попытке усидеть на двух стульях – со временем такая конструкция развалится, кого-нибудь при этом раздавив.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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