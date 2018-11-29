Школьницу выгнали с занятий из-за голубых волос

В Бердске администратор школы выгнала ученицу с занятий из-за того, что та пришла в учебное заведение с окрашенными в голубой цвет прядями волос.

Мама школьницы рассказала, что девочка покрасила несколько прядей волос в голубой цвет. В школе к изменениям отнеслись негативно: администратор отправила ученицу домой «отмывать голову»; отмечается, что теперь ребенок боится ходить в школу, сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск».

Мать девочки подчеркнула, что ранее, когда они с дочерью пришли в школу с заявлением о переводе в параллельный класс, претензий в сторону внешнего вида ребенка не поступало.

Директор учебного заведения сообщила, что в школе существует устав, регламентирующий внешний вид учеников; он предполагает «прилежный вид, определенный классический стиль одежды».

Ранее в Перми возбудили дело против отстранившего школьниц за розовый цвет волос директора гимназии.

До этого в Петербурге школьницу выгнали с линейки из-за цвета волос.