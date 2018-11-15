Заслуженный учитель заступился за девочку с голубыми волосами

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург раскритиковал действия администрации бердской школы за то, что одну из учениц выгнали с занятий за цветные волосы. По его словам, проблема общества заключается в отсутствии толерантности.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил газете ВЗГЛЯД, что выгонять детей из класса за цветные волосы – «глупость и бессмысленная задача».

«В таком возрасте дети хотят выделиться, самовыразиться. Это чисто внешняя вещь, она меняется с годами. Я уже 43-й год работаю директором школы и могу сказать, что акцентировать такие вещи глупо», – подчеркнул преподаватель.

По его словам, советская педагогика проиграла очень много подобных «войн».

«Вот боролись с длинными волосами (у школьников). Стояли директора, давали по три рубля на стрижку этим ребятам. Прошли годы – теперь старики ходят с длинными волосами, косичками и серьгой в ухе, это не вызывает удивления. Теперь, наоборот, стало модным брить головы... Раньше смывали макияж с девочек, воевали с сережками, джинсами, все это – такая глупость, в этом нет педагогики. Это школа, а не казарма. Да, должен быть порядок, но надо заботиться о серьезных вещах, развитии личности», – отметил Ямбург.

Он напомнил, что 35-летние мамы тоже приходят в школу с цветными прядями, и добавил, что «это наше общее отсутствие толерантности, это такая беда, и мы такими придирками воспитываем агрессию и ненависть друг к другу».

Ямбург привел эпизод с одной из своих бывших учениц, чья семья переехала в Канаду:

«Она пишет в письме, что вошла в автобус, а там сидела старушка 80 лет с розово-голубыми волосами. И никто ей не кричал: «Дура старая, что ты делаешь?» Все входили и улыбались, делая ей комплименты. Нам нужно прекращать по любым основаниям третировать, ненавидеть друг друга и унижать. Это и есть педагогика сегодня», – подытожил доктор педагогических наук.

Напомним, в Бердске администратор школы выгнала ученицу с занятий из-за того, что та пришла в учебное заведение с окрашенными в голубой цвет прядями волос.