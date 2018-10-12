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Справедливо ли появление нового налога в России

Налоги – это в том числе и про справедливостьФото: Стоян Васев/ТАСС
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. То есть миллионам наших сограждан, работающих на себя и не платящих налоги, предложили выйти из тени. Но шум поднялся такой, как будто людей пытаются ограбить – опять мы имеем дело с подменой понятий. Подробности...
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Почему соотечественники из-за рубежа хотят победить в конкурсе «Лидеры России»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Зачем США пугают мир «русскими космическими лазерами»

Так представляют себе применение лазерного оружия в космосе фантасты. На самом деле все выглядит совсем иначеФото: Elite: Dangerous/Frontier Developments
Россия вывела в космос лазерное оружие – заявляют СМИ со ссылкой на официального представителя Госдепа. Неужели США действительно полагают, что современной России удалось осуществить то, о чем в свое время только мечтала администрация Рейгана? Похоже, реальный смысл подобного заявления вовсе в другом, хотя тоже связан с выведением оружия в космос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
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          Как совместить в стране секс и религию

          Антон Крылов
          журналист
          		 26 октября 2018, 19:20

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          Как ни странно, заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о необходимости рассказывать школьникам о методах контрацепции не вызвало никакого скандала. 

          А ведь еще совсем недавно консервативная общественность с одной стороны и либеральная с другой обзывали друг друга контрацептивами, сходясь в нерешаемом споре о том, допустимо ли рассказывать детям о сексе до достижения ими совершеннолетия. 

          Потому как рассказывать о методах контрацепции, не рассказывая о том, в ходе какого действия она применяется, конечно, можно. Есть даже анекдот про директора школы, который интересовался у учеников, слабо ли им натянуть презерватив на глобус. Но если не прояснить деталей, возможна ситуация, описанная в другом анекдоте, когда доктор прописал пациенту свечи, а тот вернулся через неделю, жалуясь, что глотает их, глотает, а симптомы болезни не проходят.

          На вопрос врача «Зачем же вы их глотаете?» последовал ответ: «А что мне их, в задницу засовывать?!»

          Сложно сказать, почему поддержка секспросвета в школах на столь высоком уровне осталась незамеченной сторонниками концепции «чем меньше подростки знают о сексе, тем позже начнут им заниматься». То ли не заметили, то ли решили не растрачивать силы на Голикову и дождаться, когда вопрос перейдет из теоретической плоскости в практическую.

          Фото: 007 David Parry/Medicimage LTD/Global Look Press

          На самом деле не очень понятно, на что рассчитывают те, кто уверен, что только отсутствие секспросвета в школах удерживает подростков от свального греха.

          Ровесники депутата Плетневой узнавали о сексе во дворах, и эти познания были весьма причудливы. В наше время, когда смартфоны есть практически у всех (более 80% школьников, по данным ESET, выходят в интернет ежедневно), вся планета превратилась в один большой двор. Разнообразные программы «родительского контроля» обходятся детьми даже проще и быстрее, чем блокировки Роскомнадзора – их родителями.

          Уберечь детей от информации о сексе было невозможно всегда – и невозможно сейчас.

          Введение секспросвета в школах, кстати, могло бы серьезно снизить интерес детей к половой жизни. Все знают, какую неприязнь у большинства школьников вызывает русская литература и сколь много лет проходит после окончания школы, прежде чем взрослым становится понятно, что Толстой и Достоевский – это действительно великие писатели, а не занудные бородатые дяди.

          Если о сексе будут рассказывать в школах, он тоже не будет вызывать интереса до тех пор, пока естественная физиология не возьмет верх над воспоминаниями о том, как Марья Ивановна заходила в класс и говорила:

          «Сегодня у нас контрольная по секспросвету, напишите десять самых надежных и десять самых ненадежных способов контрацепции».

          Впрочем, подобное вряд ли осуществимо в ближайшие годы. Значит, большую часть информации о сексе подростки по-прежнему буду черпать от ровесников и с порносайтов.

          Кстати, о порнографии. Порнография, как известно, двигатель интернет-прогресса. Многие технологии, которыми теперь пользуются все – стриминговое видео, интернет-платежи, широкополосный интернет – появились как раз благодаря порносайтам.

          Отношение человечества к этой области видеопродукции ощутимо менялось на протяжении десятилетий. Сперва в порно снимались анонимы, затем – «падшие», которые быстро сгорали от алкоголя и наркотиков. Но в последние десятилетия порноактеры и порноактрисы перестали быть отверженными. Прославившаяся в этом бизнеса Саша Грей перешла в «нормальное» кино (правда, без особого успеха), приезжала в Россию, где рекламировала «Ладу», и в целом чувствует себя отлично.

          Правда, не всем везет так, как Саше. Есть такая порнозвезда Ада Махачева, известная под псевдонимом Kira Queen. Она родилась в Дагестане, но потом переехала в Европу, где открыла для себя порнобизнес. С тех пор Махачеву регулярно угрожают убить за то, что она «позорит свой народ». Недавно в интернете даже появился ролик, на котором ее якобы «казнят», и отзывы под видеозаписью были в основном одобрительные.

          Даже глава дагестанского предвыборного штаба Ксении Собчак, которую до замужества тоже не раз обвиняли в непристойном поведении (хоть и не в съемках в порно), заявил, что «прелюбодеяние наказывается смертью».

          Поскольку статью 282 УК РФ пока что только смягчили, а не отменили совсем, мы не будем углубляться в детали того, насколько дико выглядит в 2018 году подобная постановка вопроса как от главы штаба Ксении Собчак, так и от простого дехканина. Просто напомним, что «кровная месть» и «убийство чести» не имеют никакого отношения ни к исламу, ни к «традиционному государству». Наоборот, и Коран, и Евангелие, и разнообразные «правды» и кодексы законов разных народов еще сотни лет назад запрещали все эти пережитки догосударственного родоплеменного строя.

          Человечество никогда не перестанет заниматься сексом, иначе мы вымрем. Религии никогда не исчезнут, потому что доказать отсутствие Бога невозможно, а вера для многих остается утешением.

          Но возможна ли в принципе ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, не говоря уж о том, чтобы работники связанного с сексом бизнеса не чувствовали угрозы для своей жизни ни в одном из регионов России (другие страны пусть заботятся о себе сами)?

          Похоже, если и да, то не на нашем веку. 


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