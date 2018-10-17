Депутата Плетневу упрекнули в дискредитации Госдумы

«Ее слова дискредитируют Государственную думу. Происходит забалтывание серьезного разговора о проблемах в сторону такого треша, на который все реагируют», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель Общественной палаты Александр Малькевич.

Первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич раскритиковал предложение Плетневой о блокировке приложений и сайтов знакомств в интернете:

«Плетнева – харизматичная женщина, представитель КПРФ, которая и до этого запомнилась своеобразным предложением запретить россиянкам секс с иностранцами. У нее все такие высказывания: я понимаю квотный метод «распределения портфелей», видимо, кому-то нужно предложить (заблокировать сайты). Но мне кажется, что ее заявления, во-первых, дискредитируют Государственную думу, во-вторых, продолжают показывать, что в КПРФ странные персоны оказываются наверху. Достаточно вспомнить ее коллегу, которая заявила, что ей не хватает зарплаты в 400 тыс. рублей (Вера Ганзя, депутат Госдумы – прим. ВЗГЛЯД). Третий момент, самый для меня тревожный, что происходит забалтывание серьезного разговора о проблемах в сторону такого треша, на который все реагируют», – заявил Малькевич.

По его словам, Плетнева пытается поменять угол повестки и точку обсуждения:

«Все говорят ха-ха, сайты знакомств запретить, и мы уходим от тем, которые являются больными и важными – проблемы с экстремизмом в соцсетях, например. И это (блокировка приложений и сайтов знакомств) процедурно невозможно, как она планирует это сделать? Она еще раз подчеркивает, что не в материале, не понимает, как технически работает сегмент интернета. Я еще раз убеждаюсь, что ряд депутатов освоили читерские (от англ. cheater «мошенник, плут») технологии, чтобы день–два мелькать в топах новостей после громких заявлений», – подчеркнул представитель Общественной палаты.

По словам Малькевича, любой ресурс, предоставляющий услуги, должен очень серьезно защищать данные пользователей от недобросовестного контента, жульничества, но это применимо не только к сайтам знакомств.

«В этом направлении можно было бы подумать и законодательно ужесточить защиту пользователей, но это нужно собирать экспертов и профильных специалистов, без таких вот депутатов», – подытожил эксперт.

Ранее гендиректор сайта знакомств прокомментировал идею депутата Плетневой, а член СПЧ предложил депутату самой воспользоваться сайтом знакомств. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что закрытие сайтов ни на что не повлияет.

Напомним, Плетнева выступила с инициативой заблокировать сайты знакомств. По ее мнению, это поможет россиянам не пострадать от встречи с аферистами и избежать секса на одну ночь.