Онищенко сказал, что будет при закрытии сайтов знакомств

«Заблокируем сайты – все то же самое будет, только будет так, как было во время 7 млн лет эволюции Homo sapiens. Они же находили себе пару не в интернете. Закрывать сайты знакомств – как прятать голову в песок», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что «в вопросах гендерных отношений нет простых решений»:

«Заблокируем сайты – все то же самое будет, только будет так, как было во время 7 млн лет эволюции Homo sapiens. Они же находили себе пару не в интернете. Другое дело, чтобы на такие сайты не привлекали несовершеннолетних, хотя этот вопрос остается открытым.

Нет простых решений. Надо изучать подробно, но закрывать такие сайты как прятать голову в песок, не больше», – прокомментировал политик предложение главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой о запрете приложений и сайтов знакомств.

Ранее гендиректор сайта знакомств отреагировал на радикальную идею депутата Плетневой, а член СПЧ предложил депутату самой воспользоваться сайтом знакомств.

Напомним, Плетнева выступила с инициативой заблокировать сайты знакомств, аргументировав это тем, что пользователь может пострадать от встречи с аферистами. По ее мнению, блокировка поможет развивать гармоничные и здоровые отношения между мужчинами и женщинами.