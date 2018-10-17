Гендиректор сайта знакомств отреагировал на радикальную идею депутата Плетневой

«Позиция Плетневой радикальна и ошибочна, поскольку та проблема, о которой говорит уважаемый депутат, была и до сайтов знакомств. На ситуацию с аферистами блокировка никак не повлияет», – заявил газете ВЗГЛЯД генеральный директор сайта знакомств Mamba Андрей Бронецкий.

Бронецкий считает предложение главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой о запрете приложений и сайтов знакомств слишком радикальным:

«Сайты знакомств решают совсем другие задачи: свести людей на длительный срок. У нас есть тысячи историй, которые можно прочитать на сайте, но мне кажется, эта позиция не только радикальна, но и ошибочна, поскольку та проблема, о которой говорит уважаемый депутат, была и до сайтов знакомств. Если их (сайтов) не будет, на проблему с аферистами это никак не повлияет», – отметил Бронецкий.

По словам генерального директора Mamba, в администрации сайта есть определенные службы, которые вычисляют преступников и мошенников, «но это не говорит о том, что подобных ресурсов в принципе не может быть».

На вопрос о том, могут ли сайты знакомств брать на себя какую-то ответственность по повышению безопасности пользователей, Бронецкий отметил, что ситуация с сайтами и приложениями знакомств – международная.

«Мы в этом поле развиваемся, и конкурируем не только с местными, но и международными игроками, которые находятся в своем правовом поле. Если наше регулирование будет таким избыточным, что будет затруднять нашу деятельность даже с благими намерениями, это, конечно, приведет к тому, что аудитория российских ресурсов будет падать. Если нам, например, нужно будет по паспорту проверять свою аудиторию, это приведет к тому, что у нас останется 10-15% пользователей. Остальные просто уйдут к конкурентам. Какое-то регулирование может быть, но не такое, чтобы отпугивало людей», – подытожил Бронецкий.

Ранее член СПЧ предложил депутату Плетневой самой воспользоваться сайтом знакомств.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила заблокировать сайты знакомств, аргументировав это тем, что человек может нарваться на афериста. По мнению депутата, блокировка сайтов и приложений для знакомств поможет развивать гармоничные и здоровые отношения между мужчинами и женщинами.