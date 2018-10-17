Член СПЧ предложил депутату Плетневой воспользоваться сайтом знакомств

«Единственное, чего не хватает, – это отключить электричество. Потому что если не будет электричества, то не будет ночных клубов, ночных каналов – не на чем будет смотреть», – прокомментировал предложение депутата Госдумы Тамары Плетневой о запрете сайтов знакомств член СПЧ Иван Засурский. Он предложил законотворцам самим некоторое время использовать те сервисы, которые они хотят запретить.

Член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский заявил газете ВЗГЛЯД, что в предложениях главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой не хватает отключения электричества:

«Мне кажется, это очень интересное предложение. Оно очень гармонично сочетается с тем, что предлагает г-н Луговой (депутат Госдумы Андрей Луговой, внесший законопроект об ограничении права владения новостным агрегатором для иностранных государств и международных организаций – прим. ВЗГЛЯД). Единственное, чего не хватает, – это отключить электричество. Потому что если не будет электричества, то не будет ночных клубов тоже, ночных каналов – не на чем будет смотреть. Но я не уверен, что удастся победить секс на одну ночь, возможно, наоборот – людям будет нечем заняться, и этот вид физической активности переживет новый всплеск. В общем, без отключения электричества ничего сделать не удастся», – пошутил Засурский.

На вопрос о том, должны ли на сайтах знакомств быть какие-то ограничения ради отсечения аферистов, член СПЧ ответил, что там должна быть размещена реклама презервативов.

«На улицах аферистов всегда было больше, чем в интернете. Сайты знакомств должны прилагать максимум усилий, чтобы люди были предупреждены. Например, на сайте, где люди продают автомобили, проверяется юридическая чистота сделки, дают советы, на что обратить внимание при покупке машины. Сайты знакомств тоже могли бы делать что-то подобное. Но надо помнить, что депутат хочет искоренить секс на одну ночь, а сайты для знакомств – как мне кажется, как раз призваны сделать проще обустройство таких развлечений. Поэтому тут нет почвы для компромиссов».

Засурский добавил, что подобные предложения в принципе возникают потому, что «есть поколенческий разрыв на ценностном уровне и с точки зрения того, как работают технологии, и опыта использования». Он предложил законотворцам самим некоторое время использовать те сервисы, которые они хотят запретить.

Ранее депутат Тамара Плетнева предложила заблокировать сайты знакомств, заявив, что встреча с малознакомым человеком из Сети может обернуться непредсказуемыми событиями. По мнению депутата, блокировка сайтов поможет развивать гармоничные и здоровые отношения между мужчинами и женщинами.