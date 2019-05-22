Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками

Жительница Таштагольского района Кемеровской области кормила младенца разведенными сливками, вследствие чего ребенок скончался.

«С ноября 2018-го по январь текущего года подозреваемая игнорировала рекомендации врачей по кормлению грудного сына. Женщина кормила четырехмесячного мальчика не специальной детской смесью, а разведенными в воде сухими сливками. Через несколько месяцев от такого питания у ребенка ухудшилось самочувствие, его госпитализировали. Однако врачи не смогли спасти потерпевшего, в больнице он скончался», – сказано на сайте СК по Кемеровской области.

По данным судебно-медицинской экспертизы, у ребенка «на фоне нехватки в организме питательных веществ развилась полиорганная недостаточность, что привело к отеку головного мозга».

29-летняя женщина подозревалась в причинении смерти по неосторожности, в итоге суд назначил ей наказание в виде штрафа.

Ранее подобный случай произошел в Севастополе, там мать насмерть закормила ребенка манной кашей.