Би-би-си запустит ток-шоу с «Путиным» в роли ведущего

Телеканал Би-би-си запускает ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин; уже отсняты два эпизода с участием нарисованного персонажа.

Передача, которая будет выходить в формате ток-шоу, получила название «Вечер с Владимиром Путиным». В рамках программы анимированный российский президент будет общаться с реальными гостями. Текст для нарисованного Путина пишет актер Натаниэль Тапли, который также озвучил персонажа, сообщает пресс-служба Би-би-си.

Первыми участниками передачи станут пресс-секретарь бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра – Аластер Кэмпбелл, а также журналистка Джун Сарпонг.

Стоит отметить, что анонс программы не понравился большинству британцев. «Сколько хороших вещей никогда не увидит зритель, потому что вместо них вы заказываете это», – написал один из пользователей Twitter.

«Я еще никогда не был так счастлив расторгнуть свой договор с ТВ-компаний», – добавил другой пользователь.

«Я не могу поверить, что плачу за это деньги», – отметил еще один подписчик.

«Как это вообще пришло в ваши головы? Какие удивительные креативные идеи вы отмели ради этого?», – поинтересовался следующий пользователь.

«Позор тебе, Би-би-си. Классический пример злоупотребления средствами массовой информации», – добавил еще один.