В МИД оценили возможность встречи Путина и Трампа

Возможность для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы не получали никаких конкретных предложений от американской стороны относительно того, в каком формате, когда именно такая встреча могла бы состояться», – сказал Рябков, отвечая на вопрос, появилась ли ясность по поводу возможности встречи лидеров России и США в японской Осаке.

В то же время дипломат отметил, что возможность встречи есть. «Видимо разговор так или иначе состоится. Но в очередной раз повторяю, что инициатива, проявленная американской стороной, пока не конкретизирована», – добавил замглавы МИД, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что Россия будет прилагать все усилия для нормализации отношений с США.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что президенты России и США могут обсудить вопросы энергобезопасности Европы на полях саммита G20 в Японии.

В середине мая президент Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.