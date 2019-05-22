Трамп восхитился мужчиной в костюме стены

Президент США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил восхищение одним из своих сторонников, который пришел в костюме кирпичной стены.

В ходе речи о возведении стены на границе США и Мексики Трамп заметил в толпе сторонников мужчину в необычном костюме – на том был костюм и галстук с рисунком в виде кирпичной кладки, а в руках табличка с надписью «Построй меня», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Американский лидер попросил мужчину подняться на сцену, после чего под всеобщее ликование пожал ему руку.

«Приведите его сюда! Только посмотрите на этого парня. Теперь мы знаем, за кого он голосует», – пошутил президент.

Отмечается, что такой же костюм уже можно приобрести в Сети по цене около 80 долларов.

Напомним, строительство заграждений и стены на границе являлось одним из основных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Напомним, в марте Пентагон выделил Трампу 1 млрд долларов на постройку стены на границе с Мексикой.

При этом в апреле в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния был подан судебный иск от 20 штатов в связи с намерением администрации Трампа потратить бюджетные средства на строительство стены.