Каспийскую флотилию оснастят береговым ракетным комплексом «Бал»

В составе Каспийской флотилии к концу 2019 года сформируют дивизион берегового ракетного комплекса «Бал», сообщил командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

«В этом году мы получаем ракетный комплекс «Бал». Мы планируем сформировать подразделение и обучить личный состав работе на этом комплексе. Это большая работа, которая должна закончиться к декабрю», – пояснил Пинчук, передает РИА «Новости».

Задачей береговых комплексов «Бал» является контроль за территориальными водами и морскими проливами, защита инфраструктуры побережья и прибрежной зоны, предотвращение десантных высадок противника.

«Мы формируем авиационную эскадрилью. Она будет базироваться в Каспийске и будет сформирована из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14ПВ. Это та авиация, которая в основном решает задачи поисково-спасательного обеспечения, оказание медицинской помощи», – добавил контр-адмирал.

В 2020 году Каспийская флотилия должна быть перебазирована из Астрахани в Каспийск и Махачкалу. К этому моменту на местах планируется построить основную береговую инфраструктуру, отметил Пинчук.

«Строительство основного пункта базирования флотилии на площадях военного городка в Каспийске и реконструкцию пункта базирования бригады надводных кораблей в Махачкале намечено провести в два этапа. Основные работы планируется завершить в первой половине 2020 года», – уточнил командующий флотилией.

На данный момент в новом месте строятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье для военнослужащих и социальные объекты. Также сооружаются гидротехнические сооружения – молы с причалами и проводится углубление акватории.

«Решается вопрос о передислокации сил в Махачкалу и Каспийск, чтобы корабли имели возможность находиться в непосредственной близости от районов ответственности, могли непрерывно участвовать в отработке морских элементов подготовки совместно с силами государств-партнеров каспийского региона», – пояснил он.

К 2023 году в состав флотилии планируется включить десантные корабли на воздушной подушке, добавил он.

«Мы получили ряд беспилотных комплексов тактического радиуса действия для морской пехоты. Речь о летательных аппаратах типа «Элерон» и «Орлан». В дальнейшем, нам на вооружение поступят и аппараты дальнего радиуса действия для того, чтобы обеспечить флотилию разведданными для выдачи целеуказания нашим ударным кораблям», – заключил Пинчук.